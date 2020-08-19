وزارة الرياضة تعلن استكمال دورى مراكز الشباب للصم بمطروح وسط إجراءات احترازية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة، والذى تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير (مكتب ذوى القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجارى حتى 4سبتمبر المقبل بملعب مركز شباب مطروح، مع تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتى وضعتها الوزارة .

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدورى مراكز الشباب للصم فى نسخته الثالثة إلى 4مجموعات، بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، ضمت المجموعة الأولى محافظات (القاهرة، أسيوط، الفيوم، الجيزة، القليوبية، سوهاج) وأقيمت بالقاهرة، وتضم المجموعة الثانية محافظات(المنيا، أسوان، الدقهلية، الاقصر، قنا، بنى سويف) وأقيمت بمحافظة البحر الأحمر، بينما ضمت المجموعة الثالثة محافظات (الإسماعيلية، الشرقية، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، السويس) وأقيمت بمحافظة دمياط، فيما تضم المجموعة الرابعة محافظات(الغربية، المنوفية، البحيرة، شمال سيناء، الاسكندرية، مطروح) وتستكمل منافساتها بمحافظة مطروح قبل انطلاق دور الثمانية.

وتستكمل منافسات المجموعة الرابعة والأخيرة بالجولة الرابعة من المجموعة، حيث يلتقى منتخب البحيرة مع منتخب الغربية ويلتقى منتخب مطروح مع منتخب المنوفية ويلتقى منتخب الإسكندرية مع منتخب شمال سيناء، فيما يلتقى فى الجولة الخامسة والأخيرة منتخب مطروح مع منتخب الإسكندرية ويلتقى منتخب شمال سيناء مع منتخب البحيرة ويلتقى منتخب المنوفية مع منتخب الغربية.

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وتأهل عن مجموعة القاهرة والتى انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي.

ومن المقرر أن يصعد الاول والثانى من كل مجموعة من المجموعات الأربع ليصل إلى 8 فرق، وتقام مباريات دور الثمانية وقبل النهائى والنهائى بمحافظة مطروح.