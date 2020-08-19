شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات إنبى على مائدة مختار مختار فى الإنتاج الحربى قبل موقعة السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لنادى الإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على دراسة المباريات الأخيرة لفريق إنبى والتى خاضها بعد عودة مسابقة الدورى، سواء أمام الأهلى وخسرها بثنائية دون رد أو أمام سموحة التى انتهت بالتعادل السلبى، وذلك للتعرف على نقاط القوة والضعف فى الفريق البترولى قبل أن يلاقيه الإنتاج فى الرابعة عصر الجمعة المقبل باستاد السلام فى إطار مواجهات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى العام. ومن المقرر أن يخضع فريق الانتاج الحربى لمسحة كورونا اليوم بمقر النادى استعداداً للمباراة .

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

من جهته كشف خالد مهدى، مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن ناديه صرف مكافأة إجادة للاعبين بعد الأداء المتميز الذى قدموه فى مواجهة الأهلى ونجاحهم فى التعادل مع المارد الأحمر، لاسيما وسط الظروف الصعبة التى عاشها الفريق قبل اللقاء بعد سلسلة إصابات كورونا التى ضربت اللاعبين والجهاز الفني.

وأكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أن ناديه يجهز مذكرة لتقديمها لاتحاد الكرة لشكوى الحكم محمود البنا الذى أدار مباراته الأخيرة مع المقاولون العرب، وقال مهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365": نجهز مذكرة تتضمن شكوى ضد الحكم محمود البنا بسبب قراراته فى مباراة المقاولون العرب لاسيما حينما رفض احتساب ركلة جزاء صحيحة لباسم مرسى مهاجم الفريق".

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ويضيف مهدي: "اتحاد الكرة اعتمد تقنية الفار وهى تقنية أعادت العدالة بين الفرق ولا أتفهم لماذا لا يرفض بعض الحكام اللجوء إليها طالما أصبحت متاحة فلماذا نضيع مجهود فريق بدون سبب ".

وحقق فريق المقاولون العرب فوزاً غالياً على نظيره الإنتاج الحربي، بهدفين مقابل هدف فى الجولة الـ 20 من الدورى المصرى، حيث تقدم الإنتاج أولا بهدف عن طريق باسم مرسى فى الدقيقة 11، ولكن المقاولون نجح فى قلب الطاولة فى مباراة ممتعة ومثيرة ووتعادل محمد سالم للمقاولون بضربة رأس متقنة فى الدقيقة 33، قبل أن يسجل عبد الله ياسين هدف الانتصار فى الدقيقة 54 من لعبة ثنائية رائعة مع شكرى نجيب.

وشهدت المباراة عودة محمود البنا حكم المباراة لمراجعة قراراته أكثر من مرة عبر تقنية الفيديو، بسبب ركلة جزاء احتسبها الحكم لسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون العرب، قبل أن يلغيها بعد العودة لتقنية الفيديو فى الدقيقة 14، وفى الدقيقة 58 طالب باسم مرسى بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم أشهر فى وجه مهاجم الإنتاج بطاقة صفراء، ثم توجه لتقنية الفيديو ولم يُغير قراره.

الإثارة التى شهدتها المباراة لم تُغير من واقع انتصار المقاولون على الإنتاج، وفشل فريق الإنتاج فى تحقيق أى انتصار على المقاولون فى آخر 7 مباريات فى الدوري.

آخر مرة نجح الإنتاج الحربى فى الفوز على المقاولون كان موسم 2015-16، وهذا الانتصار هو الوحيد للإنتاج فى آخر 10 مباريات جمعته مع المقاولون العرب