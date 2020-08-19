شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. آخر ظهور للدراويش أمام الجونة بالدورى قبل 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بنادى الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، باستاد الإسماعيلية فى ختام منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا، لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا فى صفوفه قبل أن يقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة فى وقت لاحق .

وكانت آخر مباراة خاضها الدراويش أمام الجونة يوم 9 مارس الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليعود الإسماعيلى اليوم لخوض مبارياته المحلية على استاد الإسماعيلية بعد غياب 5 أشهر و10 أيام.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد، إسناد مباراة الإسماعيلى ووادى دجلة للحكم محمود بسيوني، ويعاونه أحمد التلاوى وسيد نافع وعصام بكر حكم رابع، بينما أسندت لجنة الحكام تقنية حكم الفيديوvar إلى الحكم نادر قمر الدولة ومعه محمد القلاوى مساعد حكم فيديو، لمباراة الإسماعيلى ووادى دجلة.

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ويحتل الاسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعدما لعب 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

من جهته طالب الفرنسى ديديه جوميز، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط على ملعبهم لبداية خطة تحسين مسار الدراويش فى البطولة المحلية، ويغيب عن الإسماعيلى فى مواجهة اليوم محمود عبد العاطى دونجا للإصابة والتونسى فخر الدين بن يوسف والأوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الان منذ تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام وادى دجلة مكوناً من: "محمد مجدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة ابراهيم، أحمد أيمن، عماد حمدي، عمر الوحش، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى، مدحت فقوسة، وجيه عبد الحكيم".