شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يلحق بالزمالك أمام الأهلى فى قمة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت إمكانية لحاق حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، بمواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلى، فى المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز، بعدما ابتعد اللاعب عن مباريات الفريق الأخيرة بسبب الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية ما أدى إلى تنفيذه برنامجاً تأهيلياً من أجل تجهيزه للقمة.

ومن المقرر أن يخضع حازم إمام لفحص طبى على هامش تدريبات الفريق اليوم، الأربعاء، وذلك قبل إشراكه فى التدريبات الجماعية للفريق، ووفقا لنتيجة ذلك الفحص سيتحدد إمكانية مشاركته فى المران الجماعى وحال عدم جاهزيته سيتم إرجاء مشاركته فى التدريبات الجماعية للغد، على أن يكون جاهزا للمشاركة مع الفريق فى القمة المقبلة.

واستعد الزمالك لخوض مواجهة الأهلى بخوض 4 مباريات فى مسابقة الدورى عقب استئنافها يوم 6 أغسطس الماضى بعد فترة طويلة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا، ودفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأبيض بـ26 لاعباً فى المباريات الأربع التى خاضها بالبطولة قبل القمة المرتقبة.

وجاءت قائمة المُشاركين مع كارتيرون فى اللقاءات الأربعة قبل القمة تضم 26 لاعبا وهم: "محمد أبو جبل ومحمود جنش فى حراسة المرمى، حازم إمام وأحمد عيد ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش وياسين مرعى ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة وحاتم محمد فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد زيزو وإسلام جابر ومحمد عنتر ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد حسام بيسو ويوسف أوباما وحسام أشرف فى خط الوسط، مصطفى محمد وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو وعمر السعيد فى خط الهجوم".

وشهدت المباريات الأربعة للزمالك إشراك عدد كبير من اللاعبين، حيث جاءت البداية بخوض مباراة المصرى البورسعيدى

بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافى ومحمود علاء ومحمود حمدى الونش وحازم إمام.

خط الوسط: فرجانى ساسى ومحمد حسن وأحمد سيد زيزو وإسلام جابر.

خط الهجوم: مصطفى محمد وحسام أشرف.

كما أشرك كلاً من: "محمد عبد الغنى وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو ومحمد عنتر" كبدلاء.

ثم خاض مباراة الاتحاد السكندرى

بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافى - محمود علاء - الونش - حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - محمد حسن - إسلام جابر - فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو.

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما أشرك كلا من: "محمد أوناجم وأشرف بن شرقى ومحمد عبد الغنى وعمر السعيد" كبدلاء.

بينما دفع أمام مصر للمقاصة

بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد ومحمد حسن وفرجانى ساسى واشرف بن شرقى وأحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

فيما أشرك كلاً من: "حسام أشرف وأسامة فيصل وكابونجو كاسونجو ومحمد أوناجم" كبدلاء.

واختتم الزمالك استعداداته للقمة بخوض لقاء نادى مصر

بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش.

خط الدفاع: ياسين مرعى ومحمد عبدالغنى وحاتم محمد وأحمد عيد.

الوسط: محمد حسام بيسو ويوسف أوباما وعبدالله جمعة وإسلام جابر وحسام أشرف.

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

فيما أشرك كلاً من: "محمد أوناجم وأسامة فيصل وأشرف بن شرقى وفرجانى ساسى وأحمد سيد زيزو" كبدلاء.

وجاءت نتائج الزمالك فى المباريات الأربعة كالتالى فاز الأبيض على المصرى بهدف نظيف ثم تعادل مع الاتحاد بهدف لمثله ثم فاز على المقاصة بهدف دون رد ثم تعادل الأبيض سلبيا فى النهاية مع نادى مصر.