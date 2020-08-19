هل يشهد لقاء القمة مولد نجم جديد؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا صوت يعلو فوق صوت لقاء القمة الذى يجمع الأهلى والزمالك المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل ضمن الجولة الـ21 بالدورى الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولى، خاصة أنها القمة الأولى بعد اسئتناف النشاط الذى توقف لمدة دامت لأكثر من 4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

ودائما ما تشهد مباريات القمة مولد نجم جديد، وهذه المرة من المحتمل أن تشهد مولد ناشئ خاصة فى ظل رغبة كلا المديرين الفنيين سواء باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أو رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى فى الاعتماد على الناشئين فى ظل تصعيدهم مؤخرا، ويضم فريق الزمالك الثنائى حسام أشرف صاحب هدف الفوز على مصر المقاصة فى الوقت بدل من الضائع واللاعب أسامة فيصل وكلاهما فى خط الهجوم وياسين مرعى، حيث يطمح كل منهم فى المشاركة وكتابة تاريخ فى لقاء القمة.

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أما النادى الأهلى فيمتلك ضمن صفوفه الثنائى، عربى بدر لاعب منتصف الملعب ومحمد فخرى جناح الفريق، وكلاهما يشارك مع الفريق فى التدريبات الرئيسية منذ استئناف المسابقة بعد فترة توقف كورونا.

سقط فريق الزمالك فى "فخ" التعادل السلبى أمام نظيره نادى مصر خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة العشرين، وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى 39 نقطة ويبقى فى المركز الثانى خلف الأهلى المُتصدر بـ56 نقطة.