شكرا لقرائتكم فلافيو: الصفتى كان يعاملنى مثل "البودى جارد" وطارق حامد "محارب" الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد الأنجولى أمادو فلافيو مهاجم الأهلى السابق، ذكرياته مع مباريات القمة أمام الزمالك، مؤكدا أنه كان يحب مثل هذه المباريات ولا يشعر بالخوف فيها.

وقال فلافيو فى تصريحات تليفزيونية: "لم أشعر بالخوف خلال مباريات الزمالك، كان ما يميز مواجهات القمة المساحات وعدم المراقبة"

وأضاف مهاجم الأهلى السابق: " أتذكر عمرو الصفتى لاعب الزمالك الذى كان يراقبنى في مباريات الزمالك بعد سنة من لعبى مع الأهلى، وكانت مهمته أنه يدافع أمامى، وأتذكر موقف للصفتى كان خلافه مع حارس الزمالك عبد الواحد السيد بعد هدف سجلته ضدهم، الصفتى كان يعاملنى مثل البودى جارد بطلب من مدربى الزمالك".

وأكد الأنجولى فيلافيو: "أن طارق حامد يعتبر هو قلب الزمالك والمحارب نطرًا لتأثيره القوى سواء دفاعيًا أو هجوميًا".

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ويلتقى الزمالك مع الأهلى في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، في مباراة القمة رقم 120 في تاريخ مواجهات الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصرى.

ويتصدر الأهلى مسابقة الدورى برصيد 56 نقطة بعد مرور 20 جولة، فى المقابل يأتى الزمالك فى الترتيب الثانى برصيد 39 نقطة.