شكرا لقرائتكم الأهلى والزمالك .. السداسيات تسيطر على أكبر نتائج مواجهات القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

سيكون استاد القاهرة في التاسعة مساء السبت المقبل، على موعد مع مباراة قوية تجمع بين الزمالك والأهلى في مباراة القمة رقم 120 في تاريخ مواجهات الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدورى المصرى.

الزمالك ضد الأهلى

الفوز الأكبر في تاريخ المواجهات بين الأهلي والزمالك كان بنتيجة (6-0)، وهذه النتيجة حققها الفارس الأبيض مرتين، كانت الأولى في 2 يناير 1942 في دوري منطقة القاهرة، وسجل الأهداف عبد الرحمن فوزي وعبد الكريم صقر بواقع هدفين لكلٍ منهما، أما الهدفين الباقيين سجلهما عمر شندي ومحمد حسن حلمي، أما المواجهة الثانية التي انتهت بهذه النتيجة كانت في 2 يونيو 1944 في نهائي كأس مصر، وسجل أهداف اللقاء محمود حافظ (هاتريك)، محسن السحيمي (هدفين) وعبد الكريم صقر.

النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري المصري هي (6-1)، وهذه النتيجة لم تحدث إلا مرةً واحدةً حققها الأهلي في موسم 2001-2002، سجل أهداف هذه القمة رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو (4 أهداف) للشياطين الحمر، أما هدف الفارس الأبيض الوحيد أحرزه حسام حسن.

الأهلى والزمالك

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وشهدت مواجهات القمة بين الأهلي والزمالك 6 أهداف عكسية فى مختلف البطولات، سجل لاعبو الزمالك فى شباكهم 3 أهداف (حسن الفار "هدفين"، أحمد توفيق)، كما سجل لاعبو الأهلي فى شباكهم 3 أهداف (حسين الفار – إبراهيم الكبير – محمد عامر).

الزمالك ضد الأهلى

وتعد أول مواجهة رسمية جمعت بين الأهلي والزمالك فى 17 مارس 1924 بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس السلطان حسين وانتهت بالتعادل الإيجابى 1-1.

بينما جاءت أول مواجهة جمعتهما فى الدورى الممتاز 10 ديسمبر 1948 وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، سجل للأهلى (أحمد مكاوى - سعد عثمان)، وسجل للزمالك (سيد رستم - عبد الكريم صقر).

الاهلى والزمالك

في المقابل، جاءت آخر مواجهة جمعت الناديين في الدوري في 24 فبراير الماضى، اعتبارية لعدم ذهاب نادى الزمالك لملعب المباراة، متعللا بسوء الأحوال الجوية التي شهدتها البلاد في هذا اليوم من أمطار منعت الأتوبيس من الوصول إلى ملعب المباراة، ليصدر اتحاد الكرة قرارا باحتساب الأهلى منتصرا بهدفين اعتباريين، وخصم 3 نقاط من الزمالك واعتباره مهزوما.

وتعود آخر مباراة لعبت فعلا بين الفريقين، انتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد سجله على معلول في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضى الذى توج المارد الأحمر بطلا له.