شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الأهلي .. كارتيرون يستقر على عودة أبو جبل لحراسة مرمى الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، على عودة محمد أبو جبل، لحراسة مرمى الأبيض فى مباراة الأهلى المقبلة، والتى ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء يوم السبت المقبل، على ستاد القاهرة، وذلك بعدما أشرك محمود جنش، حارس مرمى الفريق، أساسيًا فى مباراة فريقه الأخيرة أمام نادى مصر والتى جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، على ستاد الكلية الحربية، حيث شارك أبو جبل مع الأبيض هذا الموسم فى 19 مباراة بواقع 10 مباريات فى الدورى و6 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا ومباراة فى السوبر المصرى ومثلها فى السوبر الإفريقى وكأس مصر، استقبلت شباكه خلالهم بـ 10 أهداف وحقق الكلين شيت فى 10 مباريات.

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ولعب الزمالك مباراته أمام نادى مصر بتشكيل مكون من: محمود عبدالرحيم جنش، ياسين مرعى، محمد عبدالغنى، حاتم محمد، أحمد عيد، محمد حسام بيسو، يوسف أوباما، عبد الله جمعة، إسلام جابر، حسام أشرف وكابونجو كاسونجو فيما لعب نادى مصر المباراة بتشكيل يضم كلاً من: عصام ثروت، أحمد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وإسلام صالح، هشام عبد الحميد ومحمود توبة، كليفين ومصطفي سلطان، ودينيس ورضا الويشى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على الأهلى فى قمة الدورى المقبلة، لإرضاء جماهيره خاصة بعدما ابتعد بصورة كبيرة عن المنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم، وتبقى له المنافسة على المركز الثانى فى ظل المنافسة الشرسة على هذا المركز لحصد بطاقة التأهل والمشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة، إذ يحتل الأبيض المركز الثانى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 20 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 3 مواجهات، وسجل 25 هدفًا واستقبل 14 هدفًا، بينما يُلاحقه المقاولون العرب الذى تواجد فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة، فيما جاء بيراميدز فى المركز الرابع بحدول الترتيب برصيد 36 نقطة، لتشتعل المنافسة بين الثلاثة فرق على حجز مقعد المركز الثانى بعدما تصدر الأهلى الترتيب حيث احتل المركز الأول برصيد 56 نقطة.