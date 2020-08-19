شكرا لقرائتكم جوميز يضع برنامجا تدريبيا لـ همام طارق لتجهيزه بدنياً وفنياً لمواجهات الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى، برنامج تدريبى للعراقى همام طارق لاعب الفريق لتجهيزه بدنياً وفنياً للمواجهات المقبلة بالدوري، وكان اللاعب قد عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا ، واستعاد الدراويش جهود ثنائى من محترفيه وهما الغينى بيكيتى سيلفا والناميبى بنسون شيلونجو قبل عودة همام طارق فيما لم يعد الثنائى التونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لاعبا الفريق من بلادهم حتى الآن.

وتختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام حيث يواجه الاسماعيلى نظيره وادى دجلة مع دقات الثامنة مساءاً على ستاد الإسماعيلية في مواجهة مثيرة تشهد الظهور الأول للدراويش بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضى بسبب جائحة كورونا لاسيما بعدما انسحب المصرى البورسعيدى من مواجهة الفريق الأصفر في الجولة الماضية بسبب إصابات كورونا في صفوفه ويقرر اتحاد الكرة إعادة المباراة في وقت لاحق .

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كان أخر ظهور للإسماعيلى بالمسابقة المحلية في 9 مارس الماضى حينما تعادل مع الجونة بهدف لكل فريق قبل توقف الدوري ، فيما فاز وادى دجلة على حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل في 4 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً فيما يحتل وادى دجلة المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 6 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للنادى الاسماعيلى لاعبيه بتحقيق الثلاث نقاط على ملعبهم لبداية خطة تحسين مسار الدراويش في البطولة المحلية ، ويغيب عن الاسماعيلى في مواجهة اليوم محمود عبد العاطى دونجا للإصابة والتونسى فخر الدين بن يوسف والاوغندى باتريك كادو لعدم عودتهم للقاهرة من بلادهم حتى الان منذ تجميد النشاط الكروى في مارس الماضى.