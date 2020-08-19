شكرا لقرائتكم أحمد ناجى يهنئ حمادة صدقى بعيد ميلاده: "كل سنة وأنت طيب يا كابتن حمادة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر أحمد ناجى مدرب حراس مرمى فريق سموحه صورة عبر صفحته الشخصية على الفيس بوك وبصحبته حمادة صدقى المدير الفنى للفريق وعدد من الأصدقاء وتورتة ومعلقا عليها " كل سنة وأنت طيب يا كابتن حمادة " ، واحتفل أحمد ناجى بصحبة الجهاز المعاون لفريق سموحه وبعض الأصدقاء بعيد ميلاد حمادة صدقى بعد إعداد تورتة خاصة للإحتفالية .



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من ناحية أخرى احتوى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه غضب أحمد الشيخ حارس مرمى الفريق الذى غادر أخر مباريات الفريق الودية أمام طنطا وطالب بفسخ تعاقده مع الفريق بعدما شعر بأنه غير متواجد بالفريق خاصة وأنه كان هناك وعد من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الموج الأزرق للحارس بالمشاركة شوط على أقل تقدير خاصة وأن سموحه كان سيواجه طنطا فى مباراتين متتاليتين.

وفور معرفة اللاعب أنه لن يشارك فى المباراتين غادر الملعب وحمل حقائبه ورحل مطالبا بفسخ تعاقده ومؤكدا للجميع أنه لن يعود مرة أخرى ، إلا أن حمادة صدقى أجرى اتصالا هاتفيا بالحارس طالبه بالعودة ومحذرا إياه بعدم فعل هذا الأمر مرة أخرى ومؤكدا أنه سيتغاضى عن هذا الأمر ولم يقوم بتوقيع أى عقوبات عليه وهو ما تفهمه اللاعب وعاد للتدريبات من جديد بعدما قام أحمد ناجى بإجراء مكالمة هاتفية أيضا لتهدئة الحارس .