شكرا لقرائتكم مفاجأة.. بيراميدز يسعى لخطف أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد شريف من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضعت إدارة نادى بيراميدز، 3 لاعبين في النادى الأهلى على دائرة اهتماماتها، للتعاقد معهم نهاية الموسم الحالي، لتدعيم الفريق أملا في إحراز الألقاب الموسم المقبل.

ونجح نادى بيراميدز في التعاقد مع أحمد فتحى لاعب الأهلى لمدة 3 مواسم بعد انتهاء تعاقده مع الأحمر، وكذلك الحارس شريف إكرامى في صفقة انتقال حر.

وكشف المذيع كريم رمزى في تصريحات بقناة "أون تايم سبورت"، أن بيراميدز يخطط للتعاقد مع ثلاثى الأهلى محمد شريف وحمدى فتحى وأليو ديانج خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف كريم رمزى، أن بيراميدز نجح في الحصول على توقيع محمد شريف لاعب الأهلى المعار إلى إنبى، ويتبقى فقط الحصول على موافقة الأهلى على رحيله حال عدم العودة لصفوفه الموسم المقبل.

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وتابع: أن نادى بيراميدز فتح خطوط تفاوض مع حمدى فتحى لمعرفة رأيه، بعدما علم أن عقد اللاعب مع الأهلى لا يتضمن أي شروط جزائية تمنحه حق الرحيل عن القلعة الحمراء.

وأوضح كريم رمزى، أن اللاعب الثالث هو المالى أليو ديانج مستغلين تخفيض الأهلى عقود لاعبيه الأجانب خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا، بعدما اتفق الأهلى على دفع 50% من مستحقاتهم خلال هذه الفترة، وتأمل إدارة بيراميدز في قيام اللاعب بفسخ تعاقده مع المارد الأحمر للتعاقد معه، ولكن الموضع صعب جدا.