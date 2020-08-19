شكرا لقرائتكم مسؤول في لاتسيو: أحترم سيلفا اللاعب.. وليس "الرجل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال إيغلي تاري المدير الرياضي للاتسيو المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الثلاثاء إنه فقد احترامه لديفيد سيلفا بعد انضمام لاعب الوسط الإسباني إلى ريال سوسييداد بينما كان يتفاوض مع لاتسيو للتعاقد معه.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن لاتسيو عرض على سيلفا عقدا لمدة ثلاث سنوات مقابل عشرة ملايين يورو (11.94 مليون دولار)وكان النادي واثقا من انضمام اللاعب البالغ عمره 34 عاما في صفقة مجانية عقب رحيله عن مانشستر سيتي الشهر الحالي.

ورغم ذلك انضم سيلفا إلى ريال سوسييداد بدلا من ذلك، بعدما وقع عقدا لمدة عامين أمس الاثنين ليعود إلى إسبانيا حيث لعب من قبل مع فالنسيا.

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وقال تاري في بيان: سمعت عن انتقال ديفيد سيلفا إلى ريال سوسييداد. لدي احترم كبير للاعب لكن ليس الرجل.

ودافع فرناندو خيمنيز، والد سيلفا، عن لاعب الوسط قائلا إن لاتسيو تحدث فقط مع مدير أعماله، والدولي الإسباني السابق لم يكن ملتزما بالانتقال إلى إيطاليا.

وقال خيمنيز لمحطة راديو ماركا: كانت هناك محادثات مع لاتسيو مثلما كانت مع ريال سوسييداد أو أندية أخرى. لم يتم حسم أي شيء بشكل نهائي، ديفيد استغرب رد فعل لاتسيو. الناس يمكنها قول ما يحلوا لها لكن لاتسيو تحدث مع مدير أعماله وليس مع ديفيد.