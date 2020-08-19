شكرا لقرائتكم بارتوميو: كومان المدرب الجديد لبرشلونة.. وميسي لن يرحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة وصيف بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء إن رونالد كومان سيكون المدرب الجديد، وسيبني فريقه حول ليونيل ميسي.

ومن المتوقع أن يقود كومان، الذي يحظى باحترام جماهير برشلونة لقيادة الفريق لأول ألقابه الأوروبية عندما كان لاعبا، عملية إعادة بناء الفريق عقب الهزيمة الساحقة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة الماضي.

وقال بارتوميو في مقابلة مع المحطة التلفزيونية الرسمية للنادي: سنعلن أن كومان سيكون مدربنا القادم وسيقود هذا الفريق وهؤلاء اللاعبين للمضي قدما في مشروع مختلف بقيادة مدرب تعرفه جماهير برشلونة.

وسيكون وصول كومان الوشيك المرحلة الثالثة من إعادة هيكلة النادي التي بدأت بإقالة المدرب كيكي سيتين يوم الاثنين واستمرت يوم الثلاثاء بعد موافقة المدير الرياضي إيريك أبيدال على إنهاء عقده.

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ووصل كومان (57 عاما) إلى برشلونة يوم الثلاثاء عقب قضاء فترة الصباح في مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم للتفاوض بشأن إنهاء عقده مع المنتخب الهولندي الذي يقوده منذ 2018 وساهم في تأهله إلى بطولة أوروبا 2020.

وتتذكر جماهير برشلونة كومان باعتزاز للدور الذي لعبه في فريق يوهان كرويف الناجح للغاية والمعروف "بفريق الأحلام" ولإحرازه الهدف الوحيد في مرمى سامبدوريا في نهائي كأس أوروبا 1992.

وأصبح المدافع الهولندي فيما بعد مساعدا للمدرب قبل بدء مسيرة حافلة بالأحداث كمدرب، إذ سبق له تدريب أندية أياكس أمستردام وأيندهوفن وفينوورد في هولندا فضلا عن ساوثامبتون وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز وبلنسية في الدوري الإسباني.

وأضاف بارتوميو : نحن نراهن عليه لأننا نعرفه جيدا ونعرف كيف يفكر وكيف تلعب الأندية التي دربها من قبل، لكن أيضا بسبب خبرته ولأنه كان ضمن فريق الأحلام مع يوهان. كما أنه يعرف برشلونة ويفهم طريقة لعب الفريق.

وقال بارتوميو أيضا إن القائد ميسي لن يرحل عن النادي، وسيكون ضمن الفريق تحت قيادة كومان.