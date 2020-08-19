كورونا يضرب منافس الأهلي.. ارتفاع حالات الإصابة بين صفوف الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، اليوم الأربعاء، إن فريق الوداد الرياضي المغربي سجل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "le 360" المغربية -بحسب مصدر مطلع-، أن الوداد سجل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد المسحة الطبية التي خضع لها النادي أمس الثلاثاء، ليرتفع عدد الإصابات بالفريق إلى 8 حالات إيجابية.

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وأوضح المصدر ذاته، أن المصابين الثلاثة هم بديع أووك، أيمن الحسوني ويحيى عطية الله.

وسبق وأشارت تقارير مغربية أخرى إلى أن الوداد اكتشف خمس حالات إيجابية بالفيروس يوم الجمعة الماضي (من بينهم اسماعيل الحداد و بدر جادارين و أحد الإداريين)، ليتم تأجيل مباراته مع الجيش الملكي في كلاسيكو المغرب.

جدير بالذكر أن الوداد المغربي سيواجه الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر له أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر المقبل، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر.