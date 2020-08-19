تقرير.. قبل مرحلة الحسم.. الرجاء يستعيد 4 أوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أمام فريق الرجاء البيضاوي المغربي الفرصة إما الاعتلاء على عرش الكرة المغربية والأفريقية والعربية أو الاكتفاء فقط بشرف المنافسة، فالفترة المقبلة أمام عملاق المغرب ثلاث تحديات في مختلف الجبهات إما الدوري المغربي أو دوري أبطال أفريقيا إلى جانب البطولة العربية للأندية (كأس محمد السادس للأندية الأبطال).

الرجاء عاني الفترة الماضية والسبب غياب محترفيه الأجانب وهما بالتحديد الكونغوليين بن مالانجو ونجوما إلى جانب إصابة النجم محمود بنحليب ولاعب الوسط محمد الدويك.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الرجاء وبعد استئناف الدوري المغربي عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) استطاع الاعتلاء على صدارة الدوري المغربي برصيد 42 نقطة مستغلاً تراجع نتائج الغريم الوداد البيضاوي خلال الفترة الماضية.

وفي مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية ينتظر الرجاء خوض مواجهة مصرية أمام الزمالك والإسماعيلي، حيث سيواجه الفريق البيضاوي الزمالك في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن يواجه الإسماعيلي في إياب دور نصف النهائي بعدما انتهى لقاء الذهاب بفوز "الدراويش" بهدف دون رد.

ويمر الرجاء خلال الفترة الماضية بنتائج ومستوى رائع بداية من الوصول لقمة الدوري المغربي، كما تلقى المدرب جمال السلامي أخبار جيدة، وهذا ما سوف نستعرضه في السطور التالية:

- عودة الثنائي المحترف:

في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء أعلن الرجاء عن استعادة الثنائي المحترف بن مالانجو ونجوما حيث ظل الثنائي متعلقان في الكونغو بسبب تعليق الطيران عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وخاض الرجاء البيضاوي ست مباريات في الدوري المغربي عقب قرار الاستئناف ليحقق الفوز في أربع مباريات مقابل تعادلين دون تواجد الثنائي الكونغولي.

ويعتبر بن مالانجو أبرز مهاجمي الرجاء في الموسم الحالي حيث سجل سبعة أهداف في 21 مباراة سواء كانت محلية أو أفريقية، كما صنع صاحب الـ26 عامًا ثلاث تمريرات حاسمة.

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أما نجوما فلعب مع الرجاء خلال الموسم الحالي وتحديدًا قبل توقف المسابقات بسبب فيروس كورونا 19 مباراة ليسجل هدف وحيد وتحديدًا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- استعادة وانتظار:

جمال السلامي بصدد استعادة ورقة هجومية مميزة ممثلة في اللاعب محمود بنحليب، حيث كشفت صحيفة "الصباح" المغربية أن صانع ألعاب الرجاء سوف يستأنف تدريباته الجماعية بداية من الأسبوع الجاري.

بنحليب تعرض للإصابة في مباراة نهضة بركان وتحديدًا على مستوى الركبة ليكتفي بالمشاركة خلال سبع مباريات ليسجل من خلالهم هدفين في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

أما الورقة الأخرى وهيّ ممثلة في لاعب وسط الارتكاز محمد الدويك والذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك صاحب الـ21 عامًا في 12 مباراة مع الرجاء إلا أنه لم يسجل أو يصنع، لكن بالطبع سيدعم تشكيلة المدرب جمال السلامي خاصة أن المدير الفني المغربي سيعاني من ضغط المباريات في الفترة المقبلة.