"لم أشعر بالخوف".. فلافيو يعلق على مبارياته أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قال النجم الأنجولي أمادو فلافيو هداف الأهلي الأسبق، إنه لم يشعر بالخوف خلال مباريات الزمالك، لافتًا إلى أن ما يميز مباريات القمة المساحة التي كان يحصل عليها.
وأضاف فلافيو في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"لم أشعر بالخوف خلال مباريات الزمالك، كان ما يميز مواجهات القمة المساحات وعدم المراقبة".
وتابع :"بعد سنة من لعبي ضد مباريات الزمالك كان يوجد لاعب "مساك" مهمته أنه يدافع أمامي وهو عمرو الصفتي".
وواصل :"أتذكر موقف للصفتي كان خلافه مع حارس الزمالك عبد الواحد السيد بعد هدف سجلته ضدهم، الصفتي كان يعاملني مثل (البودي جارد) بطلب من مدربين الزمالك".
وعن أبرز لاعبي الزمالك في التوقيت الحالي، كشف النجم الأنجولي :"طارق حامد يعتبر هو قلب الزمالك والمحارب نطرًا لتأثيره القوي سواء دفاعيًا أو هجوميًا".
ويشهد يوم السبت المقبل مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في إطار قمة الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.
ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة بعد مرور 20 جولة، في المقابل يأتي الزمالك في الترتيب الثاني برصيد 39 نقطة.
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