عمار حمدي: الأهلي لن يقف على رمضان.. ولا أشترط للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح عمار حمدي لاعب فريق طلائع الجيش والمعار من صفوف الأهلي، على رحيل رمضان صبحي من صفوف القلعة الحمراء.

عمار قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الأهلي لا يقف على أحد وإلا كان وقف بعد محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة وعماد متعب".

وأضاف :"أتمنى التوفيق لرمضان بشأن مستقبله، لكن هناك لاعبين في الأهلي قادرين على تعويضه مثل كهربا وحسين الشحات وجونيور أجايي وأحمد الشيخ".

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وواصل :"الأهلي حسم الدوري بنسبة 90% وأتمنى حصول الفريق على لقب دوري أبطال أفريقيا وهو اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات".

وحول موقفه من العودة للأهلي، كشف :"الأهلي لم يتواصل معي من أجل العودة مرة أخرى، لكن أنا لا أضع شروط".

وأنهى :"إذا عدت للأهلي وفي حال عدم وجود ليّا دور مع الفريق أفضّل الاستمرار في الإعارة من أجل المشاركة مع المنتخب الأوليمبي".

وكان عمار حمدي رحل عن الأهلي إلى صفوف الاتحاد السكندري في الموسم الماضي، ثم رحل اللاعب الشاب مرة أخرى على سبيل الإعارة لكن لفريق طلائع الجيش.