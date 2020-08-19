بث مباشر | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون اليوم 19/8/2020 دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب خوسيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث ستقام مباراة قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ وليون مساء اليوم الخميس 19 أغسطس، في إطار فعاليات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه وزواره مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر اليوم قبل إنطلاق صافرة البداية بقليل، والمقرر لها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، أي التاسعة بتوقيت (القاهرة)، وستنقل حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD1 بصوت المعلق عصام الشوالي.

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أهداف مقابل هدفين، وهو ما سيجعل مهمة النادي الفرنسي صعبة أمام البايرن.

أما ليون فهو المفاجأة التي لم تخطر في ذهن أحد هذا الموسم، إذ تمكن من سحق يوفنتوس بدور الـ16 وأقدم على إخراج مانشستر سيتي في ربع النهائي، وهو الأمر الذي لم يسبق أون حصل مع كتيبة جوارديولا ربما على مر التاريخ قياساً بحجم الفريق ومكانته على جميع الأصعدة.

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بايرن ميونخ يسعى نحو تحقيق الثلاثية ومواصلة انتصاراته، لا سيما أنه الفريق الوحيد في أوروبا الذي فاز في جميع مبارياته بدوري الأبطال هذا

الموسم، فقد تمكن من تسجيل 39 هدفاً خلال تسع مباريات فقط!، دون تلقي أي هزيمة أو السقوط في نتيجة التعادل.

تشكيلة بايرن ميونخ ضد ليون:

لن يتغيب عن البايرن في مباراة اليوم ضد ليون أي لاعب بعدما استعاد الفريق لاعبه بنجامين بافاراد، من المتوقع أن يعتمد هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري على الأسماء التالية في تشكيلته لخوض هذه المواجهة.

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس – دافيد ألابا – جيروم بواتينج – جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا – تياجو ألكانتارا

سيرج جنابري – توماس مولر – إيفان بريشيتش

روبرت ليفاندوفسكي

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وليون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )