رئيس برشلونة يتواصل مع والد ميسي لإقناع نجله بالبقاء

تواصل جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، مع والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإقناع نجله بالبقاء في صفوف الفريق الكتالوني بعد أن ترددت أنباء عن اقتراب نهاية علاقة ميسي ببرشلونة، خاصة بعد الهزيمة المهينة التي تلقاها الفريق مؤخراً على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة «8-2» والخروج من منافسات

وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، أن برشلونة مازال متمسكاً بخدمات ميسي، بالرغم من أن اللاعب انتابه بعض الشعور بأن مهمته قد انتهت مع البارسا، موضحة أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة لم يتطرق إلى رحيل ميسي نهائياً، معتبراً اللاعب من أهم الخطط المستقبلية للفريق.

وأضافت، أن هناك جلسة مرتقبة تجمع رونالد كومان بالأرجنتيني ميسي وستكون منفردة من أجل الحديث عن المهام المقبلة.

ومن المنتظر أن تُجرى إدارة برشلونة تغييرات كثيرة في فريق الكرة الموسم المقبل، بداية من الطاقم الفني، مع إعادة النظر في تواجد بعض اللاعبين أصحاب المعدلات العمرية المرتفعة في ظل تدنى مستواهم. والخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.وأشارت تقارير إسبانية اليوم الأربعاء، أن برشلونة مازال متمسكاً بخدمات ميسي، بالرغم من أن اللاعب انتابه بعض الشعور بأن مهمته قد انتهت مع البارسا، موضحة أن رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة لم يتطرق إلى رحيل ميسي نهائياً، معتبراً اللاعب من أهم الخطط المستقبلية للفريق.وأضافت، أن هناك جلسة مرتقبة تجمع رونالد كومان بالأرجنتيني ميسي وستكون منفردة من أجل الحديث عن المهام المقبلة.ومن المنتظر أن تُجرى إدارة برشلونة تغييرات كثيرة في فريق الكرة الموسم المقبل، بداية من الطاقم الفني، مع إعادة النظر في تواجد بعض اللاعبين أصحاب المعدلات العمرية المرتفعة في ظل تدنى مستواهم.

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