انطلاق تحدي "خطواتنا معًا" بالإمارات لدعم لحركة الأولمبياد الخاص

انطلق اليوم بدولة الإمارات بمشاركة لاعبين من مختلف دول العالم، تحدي "خطواتنا معًا" من أجل تحقيق 52 مليون خطوة دعما لحركة الأولمبياد الخاص الدولى ودورها الانسانى في خدمة ذوي الإعاقة الذهنية.

بتنظيم من مؤسسة الاولمبياد الخاص الإماراتي انطلقت فجر اليوم أولى خطوات مبادرة تحدي "خطواتنا معًا" برعاية مجموعة بن عزيز والتى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي من أجل تحقيق 52 مليون خطوة احتفاءً ب مرور 52 سنة على إنشاء حركة الأولمبياد الخاص الدولى في العالم، والتي ساهمت منذ عام 1968 فى تغيير حياة الملايين من أصحاب الهمم ذوى الإعاقة الذهنية وأسرهم حول العالم وساعدت فى قبول المجتمعات المختلفة لهم ودمجهم وقبولهم داخلها، ويكفى أن نعلم ان الاولمبياد الخاص يضم حتى الان 6 مليون لاعب ولاعبه من 192 دولة.

ومنذ أن بدأ فتح باب التسجيل لهذا التحدي، اقترب عدد المشاركين إلى 2000 مشارك من العديد من الجنسيات المقيمة في دولة الإمارات ومن خارجها، وقد تسابق لاعبو الاولمبياد الخاص وأسرهم على التسجيل والعديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالإضافة إلى المجموعات الرياضية النشطة في القطاع الرياضي.

وتنوعت أعمار المشاركين واحتل المركز الأول من 30 حتى سنة 40، يليها من 40 إلى 45 سنة، ومن 30 الى 25، من 25 حتى 18 سنة، وايضا من تحت 18 سنة.

وكان من أبرز المسجلين من الهيئات الإماراتية بنك الإمارات دبي

Advertisements

الوطني، والاتحاد، وبيماكس، ويفر، وباس أبو ظبي، ومارشالز الإماراتي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس أبوظبي الرياضي، وهيئة الطيران المدني بدبي، وطيران الاتحاد، وأدنوك، وجي بي مورغان، وهيئة الطرق والمواصلات، وماريوت، وجامعة خليفة.

مما يشير الى رغبة العديد من أفراد المجتمع الإماراتي في دعم الوصول إلى هدف ال 52 مليون خطوة مع انتهاء ايام المبادرة العشر والتى سوف تنطلق من يوم 19 أغسطس وتستمر حتى يوم 28 اغسطس.

ويهدف هذا التحدي بالدرجة الاولى إلى المشاركة المجتمعية والتكاتف المجتمعي للوصول لهدف واحد وهو ال 52 مليون خطوة للمساهمة في منح حقائب تدريب ومعدا رياضية منزلية إلى 100 لاعب من الاولمبياد الخاص الإماراتي و معدات رياضية متخصصة على 10 نوادي ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات.

وصرحت معالىي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي: "نحن اليوم سعداء لإطلاق هذا التحدي الفريد من نوعه في دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لنصل جميعاً متوحدين إلى 52 مليون خطوة خلال عشرة أيام ، ندعو المجتمعات من كافة الفئات والأعمار و الجنسيات والمؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد والمجموعات للمشاركة ودعم أصحاب الهمم

من ذوي التحديات الذهنية للمشاركة معنا والمساهمة في احداث فرق في المجتمع عن طريق مشاركة خطواتهم ، نتطلع ان تكون المشاركة جماعية بلا استثناء لنتوحد في العطاء للاعبي وأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي في كافة امارات الدولة".

وعبر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للاولمبياد الخاص الدولى عن سعادته البالغة لتلك المبادرة التى أطلقها الأولمبياد الخاص الإماراتي، والتي تهدف من وجهة نظره لايصال رسالة للعالم اجمع ان الـ52 عاما التى مرت على تأسيس الأولمبياد الخاص الدولى قد تركت الكثير من الآثار الطيبية وغيرت حياة ذوي الإعاقة الذهنية، وجعلت مختلف دول العالم تلتفت إليهم ويحظون باهتمام ورعاية سواء على المستوى الرسمي الحكومي أو الأهلي، وهو امر قد اسعده شخصيا على اعتبار انه اقدم رئيس إقليمي بين الرؤساء الإقليمين السبع حيث تم التجديد له لفترة رئاسة خامسة مدتها خمس سنوات وحتى ٢٠٢٥، وقد كان شاهدا وعن قرب على تطور ونمو حركة الأولمبياد الخاص وازدهارها خلال العقدين الماضيين.

و يضيف الرئيس الاقليمى بانه وعندما عرضت الفكرة عليه كان شديد الترحيب والتفاؤل بها وتكونت بداخلة ثقة كبيرة من نجاحها وأنها سوف تحقق الهدف السامي الذى انطلقت من أجله، حيث تابع مع معالي الوزيرة تصاعد الارقام بعد فتح باب التسجيل، وأعجبه تنوع المسجلين واعمارهم والدول التى ينتمون إليها، وتسابق الهيئات والشركات على المشاركة فى تلك المبادرة، وأنه على يقين من أننا يمكن من خلال تلك الخطوات تسجيل رقما قياسيا غير مسبوق، ومن خلال مبادرة انسانية الدافع الرئيسي لها هو استمرار منح ذوي الإعاقة الذهنية قوة دفع لهم ولعائلاتهم ولنا كقيادات ولكل المنتمين الى الاولمبياد الخاص من خلال مواصلة العمل وبذل أقصى جهد ممكن رغم ظروف جائحة الوباء الحالية.