مشاهدة مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وليون

تتجه الانظار مساء يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من أغسطس، على ملعب خوسيه الفالادي، حيث يشهد مباراة مثيرة تجمع بين بايرن ميونخ وليون، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا , وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة , والعاشرة بتوقيت الرياض , ويتولي التعليق علي المباراة المعلق التونسي عصام الشوالي ,وتذاع المباراة علي قناة بي أن سبورتس 1

بايرن ميونخ شق طريقه إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا عبر سلسلة مثالية من النتائج، بدأها بتصدر المجموعة الثانية برصيد ثمان عشر نقطة بعد الفوز في ست مباريات, وفي دور الستة عشر عبر نادي تشيلسي بسبع اهداف مقابل هدف وفي الدور ربع النهائي حقق فوزًا ساحقًا على برشلونة بنتيجة ثمان أهداف مقابل هدفين, أما بالنسبة

ليون، فقد أنهى دور المجموعات خلف لايبزيج الألماني، برصيد 8 نقاط، ، وفي الدور ثمن النهائي تخطى نادي يوفنتوس الإيطالي، بنتيجة هدفين لمثلهما في مجموع مباراتي ، قبل ان يفوز علي السيتي بثلاث أهداف مقابل هدف.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع لمباراة اليوم امام ليون في نصف نهائي البطولة

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نوير - كيميتش - بواتينج - ألابا – ديفيز - جنابري - جوريتزكا - مولر - ألكانتارا – بيريسيتش - ليفاندوفيسكي

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