الأهلي يسابق الزمالك لتجهيز الشيخ وجيرالدو قبل مباراة القمة

يسابق النادي الأهلي الزمن، من أجل تجهيز الثنائى أحمد الشيخ الذى اشتكى من كدمة فى كاحل القدم والأنجولى جيرالدو الذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية للحاق بمباراة القمة.
يأتي ذلك خاصة بعد قائمة الإصابات التي يشهدها الفريق الفترة
كان محمود متولى مدافع الأهلي، قد خضع لأشعة طبية لتحديد موقف إصابته بعدما أثبت الفحص المبدئى شكواه من قطع جزئى فى الرباط الخارجى للركبة وفى كل الأحوال سينضم متولى لقائمة الغائبين عن المعترك الأفريقى واستكمال منافسات دورى أبطال أفريقيا، خاصة أن فترة غيابه تصل على الأقل لشهرين قادمين.
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