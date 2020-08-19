غدًا.. استكمال تجارب اختيار عناصر منتخب الفراعنة للكيك بوكسينج

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج برئاسة محمد صبيح عن إقامة المرحلة الثانية من تجارب اختيار عناصر المنتخب الوطني للكيك بوكسينج خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري في المدرسة العسكرية بالهايكستب الذي يأتي ضمن الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين المقبلتين.

وكشف محمد صبيح أن الاختبارات تتسم بالقوة والمنافسة الشرسة بين جميع اللاعبين من أجل الفوز بالانضمام إلى شرف المنتخب الوطني الأول للعبة لتمثيل مصر في مختلف البطولات

العربية والقارية والدولية.

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج عن إقامة اختبارات تمهيدية لاختيار عناصر المنتخب الوطني في مارس الماضي من خلال إقامة عدة مباريات قبل تعطل النشاط الرياضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها من جانب الجهات المختصة خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وتابع صبيح أن التجارب التمهيدية الأخيرة تم الاستقرار عبرها على اختيار عدد 4

لاعبين في كل ميزان تحت مرحلة 17 سنة، 19 سنة وفوق 19 سنة، موضحا أن تصفيات المنتخب التي تنطلق غدا الخميس سيتم إجراء تصفية للاعبين الأربعة في كل ميزان من أجل اختيار لاعب واحد لكل ميزان ليمثل مصر في البطولات الدولية المقبلة.

وشدد محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينك أن تجارب اختيارات المنتخب تتم وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة من خلال المحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي وعدم السماح سوى للاعبين حضور التصفيات من أجل تقليل الكثافة مع إبلاغ جميع اللاعبين بالمواعيد المحددة لكل منهم لإقامة تجارب اختيار عناصر المنتخب.