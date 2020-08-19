فايلر : الإصابات أربكت حسابات الأهلي لكنها أمور "قدرية"

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، أن الإصابات أمر طبيعى فى كرة القدم وأمر قدري، موضحا أنه يتمنى أن تكون فترة غياب محمود متولى وأحمد الشيخ وجيرالدو ليست طويلة، مؤكدًا أن الإصابات أربكت حسابات الأهلى وأدت لتغييرات اضطرارية

مع عدم وجود أجنحة هجومية فى الفريق، موضحا أن الثنائى جيرالدو وبادجى سجلا وهو أمر يمنحهما الثقة.

وأشار إلى أنه لن يستطيع أن يكشف أوراقه التى تلعب فى لقاء

الزمالك القادم بالدورى موضحًا أن كل من سيكون جاهزًا بدنيًا وفنيًا وذهنيًا سيدخل حسابات الجهاز الفنى للفريق.

وأوضح أنه قد يغير طريقة اللعب إلى 4-3-3 بحسب طريقة لعب المنافس وأيضًا احتياجات الفريق وجاهزية اللاعبين.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة 21 للدوري.