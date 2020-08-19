الشرقية يواجه الداخلية ودياً اليوم

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرقية، مع نظيره نادي الداخلية، اليوم، الأربعاء، وديا، في الرابعة عصراً، استعداداً لعودة مسابقة دوري القسم الثالث.
وكان النشاط الرياضي في مصر، تم إيقافه منذ منتصف مارس الماضي،خوفاً من انتشار فيروس كورونا، قبل اتخاذ قرار بعودة القسم الثالث في شهر سبتمبر المقبل.
يذكر أن نادي الشرقية يحتل المركز الثاني من المجموعة العاشرةبدوري القسم الثالث، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأول فريق سرس الليان.
وكان فريق الشرقية خاض أولى مبارياته الودية استعداداً لعودة مسابقة دوري القسم الثالث، يوم السبت الماضي، بمواجهة نادي بتروجت على المعلب الفرعي ببترو سبورت والتي انتهت بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل لاشيء.
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