وزارة الرياضة تعلن استكمال دوري مراكز الشباب للصم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة استكمال منافسات دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة، والذي تنفذه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس

وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.

وشددت الوزارة على تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها مسبقاً.

المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، بعد توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا وقررت الوزارة استئناف المسابقة خلال الفترة من 20أغسطس الجاري حتي 4سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح.وشددت الوزارة على تطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم، والتي وضعتها مسبقاً.

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