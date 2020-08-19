رياضة | قبل رونالد كومان.. تاريخ المدربين الهولنديين مع برشلونة (يوهان كرويف الأنجح)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل رونالد كومان.. تاريخ المدربين الهولنديين مع برشلونة (يوهان كرويف الأنجح) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميًا مع الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني، خلفًا للمدرب كيكي سيتين والذي تمت إقالته مؤخرًا بعد خسارته أمام بايرن ميونيخ 8 / 2 وخروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد كومان واحد من نجوم برشلونة السابقين، حيث لعب ضمن صفوف الفريق في الفترة من 1989 وحتي 1996، وخاض مع البرسا قرابة الـ200 مباراة وسجل أكثر من 67 هدفًا، وتوج معه بعدة ألقاب وبطولات.

كما سبق وعمل كومان كمدرب مساعد في برشلونة برفقة مواطنه لويس فان جال من 1998 إلى 2000، وحقق مع الفريق لقب الدوري الإسباني.

وأصبح رونالد كومان خامس مدرب هولندي في التاريخ يتولي القيادة الفنية لفريق برشلونة بعد الرباعي (رينوس ميتشيلز - يوهان كرويف - لويس فان جال - فرانك ريكارد).

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز ما قدمه المدربين الهولنديين مع برشلونة قبل تولي "كومان" تدريب الفريق:-

- رينوس ميتشيلز:

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أول مدرب هولندي تولي تدريب برشلونة هو رينوس ميتشيلز وقاد الفريق الكتالوني في ولايتين تدريبيتين، الأولي من 1971 وحتي 1975، أما الولاية الثانية من 1976 وحتي 1978، ونجح في التتويج مع البرسا بلقب الدوري الإسباني موسم 1973/1974، وكأس إسبانيا موسم 1977/1978.

- يوهان كرويف:

أسطورة الكرة الهولندية يوهان كرويف، صاحب فكرة اللعب الشامل التي حققت العديد من الإنجازات لمنتخب هولندا، ونقلها معه إلي نادي برشلونة وحقق معه الكثير من البطولات والألقاب خلال تدريب الفريق في الفترة من 1988 إلي 1996، حيث فاز مع البلوجرانا بـ(4 دوري إسباني – 3 كأس السوبر الإسباني – 1 كأس إسبانيا – 1 دوري أبطال أوروبا – 1 كأس الكؤوس الأوروبية – 1 كأس السوبر الأوروبي)

- لويس فان جال:

تولي الهولندي لويس فان جال تدريب فريق برشلونة في ولايتين تدريبيتين، الأولي في الفترة من 1997 وحتي 2000، أما ولايته التدريبية الثانية مع البرسا كانت في الفترة من 2002 وحتي 2003، وحقق مع الفريق الكتالوني 4 بطولات (2 الدوري الإسباني – 1 كأس إسبانيا – 1 كأس السوبر الأوروبي).

- فرانك ريكارد:

آخر مدرب هولندي تولي تدريب برشلونة قبل إعلان التعاقد مع رونالد كومان اليوم الأربعاء، كان المدرب فرانك ريكارد والذي تولي القيادة الفنية للفريق الكتالوني من 2003 وحتي 2008، وحقق مع البرسا 5 بطولات (2 الدوري الإسباني – 2 كأس السوبر الإسباني – 1 دوري أبطال أوروبا).