رياضة | مانشستر يونايتد يتخذ قرارا جديدا بشأن سانشو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتخذ قرارا جديدا بشأن سانشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اخر تطورات إنتقال النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو لاعب فريق بروسيا دورتموند الألماني، إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الصيف الحالي.

ووفقاً لصحيفة " ميرور " فإن الشياطين الحمر قد أغلقوا ملف التعاقد مع سانشو، للتعاقد مع مهاجم رقم 9 الموسم المقبل.

واشارت الصحيفة إلى وجود عدد كبير من لاعبي الجناح داخل مانشستر يونايتد، سوف يدفع النادي إلى أغلاق صفقة سانشو، وبدء المفاوضات مع هاي كين مهاجم توتنهام هوتسبير، وإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

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ومثل رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان الإيطالي فجوة كبيرة في هجوم اليونايتد خاصه، بعد عدم قدرة الفرنسي أنطوني مارسيال اللعب في مركز المهاكز الصريح طوال الموسم.

وكان مانشستر يونايتد قد أنسحب من سباق التعاقد مع سانشو، بعد طلب مسئولي بروسيا دورتموند الألماني في الحصول على 100 مليون يورو، لإنهاء الصفقه، وهو ما تنافي تمامًا مع عرض الفريق الإنجليزي والمقدر بـ 65 مليون يورو.

يذكر أن مانشستر يونايتد قد ودع بطولة الدوري الأوروبي على يد إشبيلية الإسباني، من دور نصف النهائي، بعد الهزيمه بهدفين مقابل هدف وحيد.