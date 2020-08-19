رياضة | الأهلي يخطط لصفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لصفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث لجنة تخطيط الكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، ملف حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل شريف إكرامي عن القلعة الحمراء.

حيث ترغب اللجنة في الوقت الحالي التعاقد مع حارس مرمى جديد لتأمين عرين الفريق في بالموسم المقبل.

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وتثقة اللجنة في حراس الأهلي الثلاثة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بجانب أنها تدرس التعاقد مع حارس ذو خبرة عالية، وكان يشارك بشكل أساسي مع فريقه في الفترة الماضية، ليصبح خليفه لمحمد الشناوي.

ولم يشارك علي لطفي منذ فترة طويلة مع الفريق، ولم يحصل الفرصة المناسبة، بجانب قلة خبرات عند مصطفى شوبير، حيث من المقرر أن تناقش اللجنة مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، ذلك الملف لحسمه مبكرًا قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وقد رشح عدد كبير من الحراس كان على رأسهم عامر عامر، حارس الإنتاج الحربي، والمهدي سليمان، حارس نادي بيراميدز، ومحمود جاد حارس نادي إنبي.