رياضة | محمود متولي يخضع اليوم لجراحة الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر محمود متولي يخضع اليوم لجراحة الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجري محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جراحة الرباط الصليبي اليوم الأربعاء، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز.

يأتي ذلك بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان في الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكان محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وأشعات أمس، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة.

وفي ذات الوقت، طلب متولي من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج، لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات، وهو ما وافق عليه مدير الكرة.