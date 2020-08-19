رياضة | كارتيرون يستقر على رحيل عمر السعيد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يستقر على رحيل عمر السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي بارتيس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على رحيل عمر السعيد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقد قرر الفرنسي الإطاحة باللاعب لعدم الحاجة إلى خدماته في ظل المطالبة بالتعاقد مع مهاجم أفريقي في المرحلة المقبلة.

واعتمد كارتيرون في الموسم الجاري على مصطفى محمد في الهجوم دون منح عمر السعيد الفرصة بسبب عدم قناعته بمستواه وظهوره بشكل متواضع حينما يشارك.

ويملك عمر السعيد عروض من الإسماعيلي والاتحاد السكندري بخلاف عرض وادي دجلة للرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل.