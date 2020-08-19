رياضة | رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يعلن خليفة إريك أبيدال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا خليفة إريك أبيدال في منصب المدير الرياضي للنادي وهو رامون بلانس الذي شغل منصب نائب المدير الرياضي مع أبيدال من قبل.

وتمت إقالة برشلونة لإريك أبيدال لاعبه السابق والقائم بأعمال المدير الرياضي في النادي بعد إقالتهم لكيكي سيتيين المدير الفني.

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وأصدر برشلونة عقب الاجتماع بين بارتوميو وبين النجم الفرنسي السابق، وجه من خلاله الشكر لأبيدال، وأكد خلاله على امتنان الجميع على الفترة التي أمضاها في صفوف برشلونة.

ومن المتوقع أن تستمر مرحلة إعادة الهيكلة في الأيام المقبلة على مستوى الإدارة واللاعبين وفقًا للثورة التي يعدها بارتوميو بعد أزمات النادي الأخيرة.