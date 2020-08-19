رياضة | تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة توقيع نجم الزمالك للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الساعة مؤخرا، بعد انتشار أنباء توقيعه لنادي بيراميدز خلال الأيام الماضية، ودخوله في مفاوضات مع الأهلي.

وقام مسئولو الزمالك خلال الساعات الماضية بالاستفسار من اللاعب، عن حقيقة حصول نادي بيراميدز على توقيعه.

اللاعب نفى توقيعه لنادي بيراميدز، كما ذكرته تقارير صحفية في الساعات الأخيرة، وأكد أن هذه الأنباء عارية تماما من الصحة، كما أنه لم يدخل في مفاوضات مع القلعة الحمراء.

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وأبدى أوباما تمسكه بالاستمرار في نادي الزمالك، مؤكدا على أن القلعة البيضاء بيته وأنه لم ولن يرفض التجديد.

واتفق صانع الألعاب مع إدارة الزمالك على تأجيل حسم الملف إلى ما بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك لعدم تشتيته.

جدير بالذكر أن عقد أوباما مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع إلى أي نادي جديد في شهر يناير.

وكشفت تقارير صحفية منذ عدة أسابيع عن توصل مسؤولو نادي الزمالك، لاتفاق مع اللاعب على تمديد تعاقده مع النادي الأبيض لمدة 3 مواسم بخلاف الموسم الموجود في عقده القديم، ويتبقى فقط الاتفاق حول الأمور المالية، خاصة أن اللاعب يطلب التقدير المادي.