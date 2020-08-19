رياضة | رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع رونالد كومان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. برشلونة يعلن التعاقد مع رونالد كومان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني تعيين رونالد كومان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لكيكي سيتين بعد إنهاء علاقته بتدريب منتخب هولندا والقدوم إلى قلعة كامب نو.

Advertisements

ويمتلك كومان شرطًا جزائيًا في عقده مع منتخب هولندا يسمح له بالرحيل عندما يُريد لتدريب برشلونة فقط، مما سهل كثيرًا من مهمة البرسا في الظفر به.

ويجب على كومان عليه دفع من 4 إلى 5 ملايين يورو للاتحاد الهولندي للرحيل، سيدفعها له النادي في مقابل أن يرد المدرب بالتخلي عن جزء من الراتب الذي سيحصل عليه في كامب نو.