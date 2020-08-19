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رياضة | المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل ميسي في برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر المشروع الذي يحسم بقاء ليونيل في والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتحرك جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني نحو إقناع ليونيل ميسي نجم الفريق بالبقاء بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونيخ 8-2 في .

 

أكدت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة اتصل بوالد وممثل اللاعب الأرجنتيني، خورخي ميسي ليشرح له أن رونالد كومان يعتمد على نجله وأنه يعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد.

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ورد والد ميسي على رئيس برشلونة أنه ليس الشخص المفترض إقناعه ولكن لا بد من إقناع نجله وأن يكون الحديث معه مباشرة لشرح المشروع الجديد وأن يكون وجهًا لوجه.

 

ويرغب بارتوميو تحديد موعد لعقد اجتماع حاسم مع ليونيل ميسي ورونالد كومان في وقت قريب من أجل بقاء ميسي.

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