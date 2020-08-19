رياضة | بعد تأهل سان جيرمان.. الأندية الفرنسية "تخصص سقوط" في نهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد تأهل سان جيرمان.. الأندية الفرنسية "تخصص سقوط" في نهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق باريس سان جيرمان في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولي في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره فريق لايبزيج الألماني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، بالعاصمة البرتغالية "لشبونة" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة الأوروبية.

ويواجه فريق باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا الفائز من مباراة بايرن ميونيخ الألماني وأولمبيك ليون الفرنسي والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

تاريخ أندية فرنسا في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا:

أصبح فريق باريس سان جيرمان خامس فريق فرنسي يتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا في التاريخ منذ انطلاق البطولة عام 1956 وسبقه 4 أندية (مارسيليا "2" – ستاد ريمس "2" – سانت إتيان "1" – موناكو "1").

حصدت أندية فرنسا لقب دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة، بينما فازت بـ"الوصافة" في 5 نسخ سابقة للبطولة.

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يعد فريق ستاد ريمس أول فريق فرنسي يصعد لنهائي دوري أبطال أوروبا وذلك في النسخة الأولي للبطولة عام 1956 وتقابل مع فريق ريال مدريد الإسباني وخسر 4 / 3 وتوج الفريق الملكي باللقب، وتكرر النهائي بين الفريقين مجددا عام 1959 وخسر بطل فرنسا 2/0.

وتأهل فريق سانت اتيان لنهائي دوري أبطال أوروبا مرة وحيدة عام 1976 والتقي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني وخسر بنتيجة 1/0.

أما فريق أولمبيك مارسيليا صاحب اللقب الوحيد لفرنسا في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث توج بلقب البطولة القارية عام 1993 بعدما تغلب على فريق إيه سي ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، بينما حصل على "وصافة" البطولة عام 1991 بعد الخسارة أمام النجم الأحمر بلجراد.

وكان فريق موناكو أخر الأندية الفرنسية التي شاركت في نهائي دوري أبطال أوروبا قبل النسخة الحالية للبطولة، حيث شارك في نهائي نسخة عام 2004 وخسر أمام فريق بورتو البرتغالي بثلاثية نظيفة.

وقد تشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم نهائي فرنسي للمرة الأولي في تاريخ البطولة في حالة تخطي فريق أولمبيك ليون نظيره بايرن ميونيخ في لقاء الليلة، والصعود لملاقاة باريس سان جيرمان في المباراة النهائية المقرر لها 23 أغسطس الجاري بالبرتغال.