رياضة | موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير العربية موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري والتي تقام في الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

ويصعب التكهن بنتيجة مباراة الأهلي والزمالك بالرغم من فارق النقاط الكبير بين الفريقين إلا أن الجميع يعتبر اللقاء بطولة خاصة لجماهير الناديين، بعيداً عن موقفهما بالدوري.

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يدخل الأهلي مباراة الزمالك متربعاً على قمة جدول الدوري برصيد 56 نقطة، بعد فوزه على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو، وليد سليمان، وأليو بادجي لكنه يعاني من إصابات عديدة تهدد أحلام مدربه رينيه فايلر أمام باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأبيض والذي خطف السوبر المصري منه.

أما الزمالك فيخوض اللقاء بأعصاب هادئة، نظراً لمعرفة لاعبيه أن الدوري حسم بشكل كبير لـ"المارد الأحمر"، إلا أن لاعبي "الأبيض" يعتبرون لقاء القمة بطولة خاصة، ويسعون دائماً للتعبير عن أنفسهم بشكل مختلف، بالإضافة إلى رغبة الجهاز الفني في تجربة بعض الخطط بتلك المباراة حتى تكون أفضل إعداد للقاء الرجاء البيضاوي، في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.