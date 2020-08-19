رياضة | مواجهة قوية بين الهلال والأهلي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مواجهة قوية بين الهلال والأهلي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتطلع المتصدر الهلال لقطع خطوة أخرى نحو استعادة لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، عندما يحل ضيفاً على الأهلي صاحب المركز الثالث، غداً الخميس.

يتقدم الهلال 60 نقطة من 25 مباراة، بـ9 نقاط على غريمه التقليدي النصر، قبل 5 جولات على نهاية الموسم، بينما يملك الأهلي 43 نقطة، ويدخل المواجهة بعد خسارته أمام الفيصلي صاحب المركز 4.

وستشهد المباراة مواجهة بين هجوم الهلال الأقوى في الدوري، والدفاع الأضعف بين رباعي المقدمة، إذ استقبلت شباك الأهلي 30 هدفاً في 25 مباراة حتى الآن.

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لكن المعيوف وخط دفاعه سيواجهون مهمة صعبة في احتواء خطورة مهاجم الأهلي، عمر السومة، الذي سجل عشرة أهداف في شباك الهلال بجميع المسابقات، منذ انضمامه للنادي في 2014.

وعاد السومة (31 عاماً) للتدريبات الجماعية بعد غيابه لمدة يومين بسبب المرض.

ويفتقد الهلال لاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي يغيب عن المواجهة بعد إصابته خلال الفوز 4-0 على العدالة، في بداية الأسبوع.