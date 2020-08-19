رياضة | والد ميسي يحرج رئيس برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر والد ميسي يحرج رئيس برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني عقد اجتماع لحسم مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق من أجل إقناعه بالبقاء.

كشفت إذاعة كادينا سير عن اتصال هاتفي من جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة بوالد وممثل اللاعب الأرجنتيني، خورخي ميسي، ليشرح له أن رونالد كومان يعتمد على نجله وأنه يعتبره حجر الأساس في مشروعه الجديد.

Advertisements

ورد والد ميسي أنه ليس الشخص المفترض إقناعه، ولكن لا بد من إقناع نجله وأن يكون الحديث معه مباشرة لشرح المشروع الجديد وأن يكون وجهًا لوجه.

ويرغب بارتوميو تحديد موعد لعقد اجتماع حاسم مع ليونيل ميسي ورونالد كومان في وقت قريب من أجل بقاء ميسي.