رياضة | عرض خيالي من الزمالك لحسم صفقة دونجا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض خيالي من الزمالك لحسم صفقة دونجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فاروق مقدم برنامج البريمو والذي يذاع عبر قناة ten أن إدارة الزمالك جددت مفاوضتها مع إدارة بيراميدز، بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق السماوى ، خلال فترة الانتقالات الصيفيه القادمة.

وعرض مسئولى الزمالك مبلغ 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل عماد دونجا، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.

مسئولى بيراميدز من جانبهم، طلبوا تأجيل التفاوض بشأن نبيل عماد دونجا، لما بعد نهاية مباريات بيراميدز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويذكر أن الزمالك تعادل أمام مصر سلبيًا اليوم ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.