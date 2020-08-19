رياضة | نجم نيس السابق على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم نيس السابق على رادار برشلونة في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع الفرنسي الشاب مالانج سار نجم نيس الفرنسي السابق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية بأن برشلونة دخل في مفاوضات مع النجم الفرنسي ويرغب مواطنه إيريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة في حسم الصفقة وضمه لصفوف الفريق الكتالوني مباشرة.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مالانج سار البالغ من العمر 21 عامًا بدون نادي حاليًا عقب نهاية عقده مع نيس في الصيف الحالي وهذا ما سيجعل مهمة برشلونة أسهل في التعاقد معه.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن مالانج سار صاحب الأصول السنغالية يلعب في مركز قلب الدفاع ويجيد أيضًا اللعب في مركز الظهير الأيسر ويتمتع بقدرات بدنية مميزة.