رياضة | دي ماريا: جئت لباريس سان جيرمان لكتابة المجد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر دي ماريا: جئت لباريس سان جيرمان لكتابة المجد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والذي قاد فريقه لنهائي دوري الأبطال بهدف وصناعتين أمام لايبزيج الألماني، أنه جاء للمدينة الفرنسية من أجل صناعة التاريخ، وأن التأهل للنهائي مهم للغاية.

وأضاف في صاحب 32 عاماً في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة التي احتضنها ملعب النور في لشبونة: "سعيد جداً، الجائزة هي للفريق بأكمله، أعتقد أننا قدمنا مباراة كبيرة، كنا نرغب في صناعة تاريخاً للنادي، جئت إلى باريس لصناعة التاريخ والمجد والآن أنا في النهائي، وهو الأمر المهم جداً بالنسبة لنا".

وتأهل "بي إس جي" لنهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، لينتظر الأحد المقبل المتأهل من المربع الذهبي الآخر بين بايرن ميونخ الألماني، وليون الفرنسي.

وأضاف: "فرص تأهل الفريقين للنهائي كانت متساوية، واتفقنا على بذل كل ما لدينا لتحقيق الفوز والتأهل وهو ما حدث، دخلنا منذ اللحظة الأولى لالتهام المنافس".