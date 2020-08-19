الامارات | رسمياً.. كومان مدربا لبرشلونة حتى 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. كومان مدربا لبرشلونة حتى 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسارعت وتيرة التطورات في أروقة برشلونة الاسباني في الساعات الاخيرة من خلال اتخاذ مجلس ادارة النادي الكاتالوني سلسلة من القرارات بدأت بإقالة المدرب كيكي سيتيين، ثم لحق به المدير الرياضي اريك ابيدال، قبل ان يعلن رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو تعيين الهولندي رونالد كومان مدربا جديدا.
وكشف النادي في بيان صحافي اليوم، عن توقيع كومان عقدا لتدريب برشلونة لموسمين حتى 2022، وذلك بعد التوصل إلى كافة شروط العقد بين الجانبين. وكان النادي الكاتالوني اعلن إقالة سيتيين الاثنين إثر الهزيمة المدوية لفريقه امام بايرن ميونيخ الالماني 2-8 في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا الاسبوع الماضي، وكان لا بد من اجراء اعادة نظر شاملة من اجل وضع النادي على سكة المنافسة محليا واوروبيا.
وقال بارتوميو في حديث الى شبكة النادي الرسمية "اذا سارت الامور بشكل جيد، سيكون كومان المدرب الذي سيشرف على الفريق وعلى اللاعبين في اطار برنامج مختلف".
واضاف "لقد راهنا عليه لأننا نعرفه جيدا، ندرك كيف يرى الامور، وندرك كيف تلعب فرقه، لكن ايضا بفضل خبرته لانه لعب في صفوف فريق (دريم تيم) بإشراف يوهان كرويف ويعرف برشلونة واسلوب لعبه.
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