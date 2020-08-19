شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء نصف نهائي الأبطال.. 8 حقائق في تاريخ مواجهات بايرن ميونخ ضد ليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، المواجهة الأخيرة بالدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بين بايرن ميونخ الألماني ضد ليون الفرنسي، على ملعب جوزيه ألفالادي بالعاصمة البرتغالية لشبونة، لتحديد الطرف الآخر بالمباراة النهائية ليلحق بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تغلب أمس، على نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة 3-0.

واستعرض الموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ بعض الإحصاءات والحقائق عن المباراة والتي جاءت على النحو التالي:

المواجهات المباشرة

التقى الفريقان 8 مرات، فاز بايرن في 4 وتعادل في 2 وخسر2، آخر مواجهة كانت في أبريل 2010 في نصف نهائي دوري الأبطال، فاز البافاري ذهاباً في ألمانيا 1-0 وفي فرنسا 3-0 بهاتريك إيفيكا أوليتش.

12 مرة

وصل البافاري إلى نصف نهائي دوري الأبطال 12 مرة، فقط ريال مدريد يتفوق علينا بفارق مرة، في حال تجاوز ليون ستكون المرة السادسة لبايرن ميونخ في النهائي منذ بداية حقبة دوري الأبطال بمسماه الجديد في 1992.

مسيرة الانتصارات

إلى الآن حقق بايرن مسيرة انتصارات مذهلة بواقع 9 فوز في 9 مباريات، يمكن الآن معادلة الرقم القياسي من خلال تحقيق 10 انتصارات، الرقم تحقق مناصفة بين بايرن 2013 وريال مدريد 2015.

تحطيم رقم هجومي

بالفوز على برشلونة رفع البافاري رصيده في دوري الأبطال إلى 39 هدفاً وهو رقم قياسي في 9 مباريات.

أكبر معدل أهداف على الإطلاق حققه برشلونة في موسم 1999/2000 برصيد 45 هدفاً ولكن في 16 مباراة. بايرن يمكنه لعب 11 مباراة كحد أقصى هذا الموسم.

إنجاز ليفاندوفسكي

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سجل روبرت ليفاندوفسكي في كل من مبارياته الثمانية الأخيرة في دوري الأبطال. فقط رود نستلروي (9 في 2003) وكريستيانو رونالدو (11 في 2018) سجلوا أكثر منه. يتصدر روبرت صدارة هدافي النسخة الجارية برصيد 14 هدفاً وهو نفس رصيد أهداف ليون بالكامل.

المدربين الألمان

للمرة الأولى على الإطلاق، يصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال ثلاثة مدربين ألمان وهم هانز فليك مع بايرن، ويوليان ناجلزمان مع لايبزيج، وتوماس توخيل مع باريس سان جيرمان. المدرب الرابع هو رودي جارسيا، والذي يمكنه أن يكون ثاني مدرب فرنسي يقود فريقاً فرنسياً إلى نهائي دوري الأبطال، بعد أن فعلها ديديه ديشامب مع موناكو في 2004.

تألق البدلاء

جاء كل من فيليب كوتينيو «بايرن» وموسى ديمبلي «ليون» من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 75 من مباراتي فريقيهما في ربع النهائي، وسجل كلاهما هدفين. الثنائي بات الآن يتشارك في الرقم القياسي لتسجيل هدفين في أقل وقت لعب بمباراة خروج مغلوب في دوري الأبطال (15 دقيقة).

ذكريات جميلة

الفوز على برشلونة جعل بايرن ميونخ يصل إلى المباراة التاسعة بدون هزيمة في لشبونة بدوري الأبطال. يلتقي البافاري مع ليون على ملعب خوسيه ألفالادي، حيث واجه سبورتينج لشبونة مرتين. في موسم 2006/2007 فاز بايرن 1-0 في دور المجموعات، ثم انتصر 5-0 في دور الستة عشر بموسم 2008/2009.