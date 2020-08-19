شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. رونالد كومان مديرًا فنيًا جديدًا لبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا التعاقد مع الهولندي رونالد كومان لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا للمدير الفني السابق كيكي سيتين، والذي أعلنت إقالته رسميًا، أول أمس الاثنين.

وأوضح النادي الكتلوني في بيانه الرسمي أن أسطورة النادي كلاعب، وقع عقدًا يربطه بالبلوجرانا لمدة عامين قادمين كمدير فني.

وجاء الإعلان الرسمي عن التعاقد بعد تأكيد رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو للخبر، في تصريحات صحفية أمس، وعقب فسخ «كومان» لعقده كمدير فني للمنتخب الهولندي.

وسيتم إقامة مراسم تقديم المدرب الجديد، اليوم، إذ ستتضمن توقيع العقود والتقاط صوره الأولى كمدير فني لبرشلونة وكذلك عقد مؤتمر صحفي مع ممثلي الجهات الإعلامية.