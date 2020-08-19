شكرا لقرائتكم خبر عن «هافرتز» على حافة انتقال تاريخي إلى تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبح كاي هافريتز، نجم نادي باير ليفركوزن الألماني، على حافة انتقال سيكون تاريخيًا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة «بيلد» الألمانية أن البلوز قد يحصلون على اللاعب الذي سعوا خلفه منذ بداية الصيف، إلا أنه لن ينتقل إلى لندن بمبلغ زهيد بل في صفقة ضخمة.

وأضافت الصحيفة أنه في حالة الموافقة على انضمام «هافرتز»، صاحب الـ 21 عامًا، إلى أبناء العاصمة الإنجليزية، فسيجله النادي اللندني أغلى لاعب ألماني في التاريخ.