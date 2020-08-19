شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف مرانه اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه اليوم الأربعاء، تحت قيادة المدير الفني السويسري رينيه فايلر، وذلك في إطار استعدادت الفريق لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل.

وكان الجهاز الفني للفريق، قد قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الثلاثاء، بعدما حقق الفوز على أسوان بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ20 في بطولة الدوري الممتاز، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك.