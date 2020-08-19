شكرا لقرائتكم الاهلي والزمالك .. فايلر يطالب معاونيه بتقرير مفصل عن موقف اللاعبين المعارين محليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي والزمالك

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تقريراً من جهازه العاون عن مشاركات لاعبي الاهلي المُعارين لأندية محلية لمعرفة موقفهم من المشاركة في بطولة الدوري التى تم إستئنافها منذ أسبوعين بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا ، وتحدث فايلر مع معاونيه عن ضرروة تقديم ملف شامل على جميع المُعارين بالأرقام يشمل مشاركاتهم وأداؤهم مع الأندية المُعارين لها بجانب الإصابات التى تعرضوا لها.

ورغم أن فايلر سبق وإستقر على إعادة الثنائي محمد شريف "إنبي" وأكرم توفيق" الجونة" إلا أن المدير الفني طلب جميع التفاصيل عن باقي المُعارين لأنه قد يُعيد التفكير في إعادة أخرين لاسيما في ظل تألق بعض المُعارين في الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم عمار حمدي المُعار لطلائع الجيش في ظل رحيل أكثر من لاعب مؤخراً من الأهلي أمثال رمضان صبحي وحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي.

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ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار، أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش) ، وأن كان أزارو ومارسيلو قد فسخا عقديهما مؤخراً مع الأتفاق والصفاقسي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل فى قمة الدوري المصري ضمن مواجهات الأسبوع الـ20 للدوري الممتاز.