شكرا لقرائتكم الاهلي والزمالك .. فايلر يدرس الإستعانة بوليد سليمان أساسياً في مباراة القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي الإستعانة بوليد سليمان أساسياً في مباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل في الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز بعدما شارك سليمان كبديل في المباريات الثلاثة التى خضاها الأهلي حتى الأن في بطولة الدوري منذ إستئناف المسابقة التى توقفت عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا.

وليد سليمان حل بديلاً في مباريات الاهلي أمام إنبي والإنتاج الحربي وأسوان التى إنتهت بالفوز 2/صفر والتعادل بهدف لمثله والفوز بثلاثية نظيفة على التوالي وسجل هدفاً في مباراة أسوان أول أمس ، الأثنين، في الجولة العشرون لبطولة الدوري ، ويرغب المدرب السويسري في الإسعانة بالحاوي وليد سليمان في قمة السبت المرتقبة رغم أنه أحد أهم الأوراق الرابحة في الاهلي بل وبطولة الدوري حتى الأن ويأتي تفكير المدير الفني في الإسعانة بوليد سليمان أساسياً بسبب شبح الإصابة الذى يُهدد مشاركة الثنائي جيرالدو وأحمد الشيخ في اللقاء.

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ويخضع أحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو لفحص طبى قبل انطلاق مران اليوم للتأكد من جاهزيتهما للتدريبات بعد شكوى الثنائى من الإصابة خلال مباراة أسوان حيث إشتكى الشيخ من إصابة فى كاحل القدم، فيما اشتكى جيرالدو من آلام فى العضلة الخلفية، وعلى ضوء نتائج الفحص الطبى يتحدد فرص الثنائى فى المشاركة فى المران.

ويبدأ فريق الأهلى فى الخامسة من مساء اليوم، الأربعاء، الاستعداد لمباراة الزمالك المقرر لها السبت المقبل بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة اسوان مساء الأثنين فى الجولة العشرون لبطولة الدوري الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بثلاثية نظيفة، ويبدأ الأهلى مساء اليوم الإستعداد للقمة المرتقبة في الجولة الـ21 لبطولة الدورى والتى يتطلع فيها الأحمر لتحقيق الفوز للأقتراب خطوة كبيرة من حسم اللقب المحلى ، ويحتل الاهلي قمة الدوري حالياً برصيده إلى 56 .