شكرا لقرائتكم طلعت يوسف يدرس تثبيت تشكيل الإتحاد السكندرى أمام وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى عن تثبيت تشكيل الفريق أمام وادى دجلة فى اللقاء المقرر بينهما الأحد المقبل ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى والتى يسعى فيها زعيم الثغر لإستغلال سلسلة النتائج الجيدة من أجل تحقيق الثلاث نقاط والتقدم خطوة نحو المنافسة على المربع الذهبى .

كان الإتحاد السكندرى استهل مشواره عقب عودة النشاط الرياضى بمواجهة الزمالك ونجح فى تحقيق التعادل الإيجابى بهدف لمثله رغم الغيابات الكثيرة التى واجهها الفريق قبل تلك المباراة بغياب 9 لاعبين دفعة واحدة ، وفى المباراة الثانية استطاع أيضا التعادل خارج ملعبه أمام الجونة بنفس النتيجة ليستمر فى المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 29 نقطة .

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طلب الأوغندى إيمانويل أكوى مهاجم الإتحاد السكندرى فسخ تعاقده مع النادى بالتراضى رافضا العودة لزعيم الثغر لإستكمال تعاقده مع النادى بعد سفره فى شهر مارس الماضى إلى بلاده بناء على رؤية طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لتجميد النشاط الكروى .

ويدرس مسئولو نادي الإتحاد السكندرى الموقف القانونى تجاه اللاعب خاصة وأنه مرتبط بتعاقد ممتد لمدة موسمين مقبلين ، ومن المقرر أن يعقد طلعت يوسف جلسة مع محمد مصيلحى رئيس الإتحاد لإتخاذ موقف نهائى بشأن إيمانويل أكوي .

ورفض اللاعب العودة لصفوف الإتحاد السكندرى لإستكمال الموسم بالرغم من تألقه وانسجامه مع الفريق قبل رحيله مطالبا مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله دون أى شكاوى حتى يسمح له الإنتقال لأى نادى بسهولة خلال الميركاتو الصيفى